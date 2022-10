Mga terorista ikulong sa AFP – PNP Chief

Iginiit ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Rodolfo Azurin na dapat ikulong ang mga hinihinalang terorista at iba pang high-risk na detenido sa pasilidad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at hindi sa custodial center ng PNP.

Inihayag ito ni Asurin dahil sa nangyaring pang-hostage kay dating Sen. Leila de Lima ng isa sa tatlong miyembro ng Abu Sayyaf Group (ASG) matapos nilang tangkaing tumakas sa custodial center ng PNP noong Linggo ng umaga.

Giit ni Azurin, mas mainam na ikulong ang mga ito sa maximum facility ng AFP para mabantayan silang maigi ng mga sundalo.

Aniya, kung sila lang ang masusunod ay hindi dapat ikinukulong ang mga hinihinalang terorista sa pasilidad ng Camp Crame dahil kung aalalahanin ay pawang mga dating opisyal lang ng gobyerno na may mga kasong kriminal ang nakaditine noon sa PNP facility.

Aminado naman ito na kadalasan ay korte ang nagpapasya kung sino ang mga ikukulong sa PNP Custodial Center.

Samantala, hinigpitan pa ang protocol sa custodial center kung saan ay dito pa rin nais ni De Lima na madetine matapos siyang i-hostage ni Feliciano Sulayao Jr., matapos mapatay ang mga kasama niyang sina Arnel Cabintoy at Idang Susukan bandang alas-6:30 ng umaga noong Linggo. (Edwin Balasa)