Mga social media influencer, blogger promotor ng fake news – survey

Maraming Pinoy ang naniniwalang problema ang pagkalat ng fake news sa bansa at marami ang nagsasabing sa internet at social media nanggagaling ang mga fake news.

Sa September 2022 Ulat sa Bayan survey ng PulseAsia Research Inc., 86% o halos 9 sa 10 Pinoy ang naniniwalang problema ang fake news sa Pilipinas.

Halos pito sa 10 naman o 68% ang nagsasabing sa internet o social media nanggagaling ang fake news tungkol sa pamahalaan at politika. Mas maraming taga-National Capital Region at Luzon ang nagsasabing sa internet at social media kumakalat ang fake news.

Ayon sa survey, 76% sa mga taga NCR ang nagsabing internet at social media nanggagaling ang fake news at 78% naman sa Luzon ang nagsasabi nito. Sa Mindanao, 47% lamang ang naniniwalang sa internet at social media nanggagaling ang fake news at 60% lamang sa Visayas ang nagsasabi nito.

Base pa sa survey, 58% o halos 6 sa 10 Pinoy ang nagsasabing social media influencers at bloggers at vloggers ang nangkakalat ng fake news tungkol sa pamahalaan at politika at 40% naman ang nagsasabing journalist ang nagkakalat nito.

Ang mga politiko sa national level naman ang sinisisi ng 37% ng respondents sa pagkalat ng fake news at mga politiko sa lokal na pamahalaan naman ang sinisisi ng 30% ng respondents. (Eileen Mencias)