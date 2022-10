Mga Pinoy worker angat sa POGO industry

Lumaki pa ang bilang ng mga Pinoy nagtatabaho sa Philippine offshore gaming operator (POGO) industry at malalapagsan na nila ang bilang ng mga dayuhan na nagtatarabaho sa nasabing sektor.

Ito ang inihayag ng Association of Service Providers and POGOs (ASPAP) spokesperson Atty. Michael Danganan, sa patuloy na pagdinig ng POGO industry.

“Sa experience natin dito sa industriya, as the years go by, ‘yong mga posisyon po ay napi-fill up po ng mga Filipino worker,” pahayag ni Danganan sa komite.

“Lumiliit ang agwat ng mga bilang ng mga foreign worker kumpara doon sa mga Filipino worker,” dagdag pa niya.

Ang ASPAP ay binubuo ng 16 Pagcor-licensed POGOs at 68 service providers at may kabuuang nagtatrabaho na 23,118 Pinoy at 17,130 foreign nationals.

Sabi ni Danganan, ang kakayahan ng mga Pilipino na agad na makapag-adopt ay siyang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa POGO industry.

“Nakukuha na po ng mga Pilipino ang mga key positions dito sa industriya,” saad pa niya.

Ayon pa kay Danganan, kasalukuyang nagtatrabaho ang mga Pinoy sa iba-ibang kapasidad tulad ng pagiging translator, engineers at project managers.

Nang tanungin ni Senate Ways and Committee chair Sen. Sherwin Gatchalian kung nagbebenepisyo ba ang mga lokal mula sa technology transfer sa industriya, sinagot ito ng SPA ng “Oo.”

“‘Yong mga service provider po, kailangan ng POGO,” said Danganan, “so sa pagbibigay ng serbisyo doon sa POGO, ‘yong mga kompanyang ‘yan nagha-hire ng mga tao, kasama po ang mga Pilipino riyan para po maserbisyuhan po ang pangangailangan ng mga operator,” ani Danganan. (Dindo Matining)