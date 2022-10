Mas bagay sila no! Jeric nasulot si Bea kay Alden

Full of praises naman ang manager ni Julie Anne San Jose kay Bea Alonzo. Sa karanasan niyang makasama si Bea sa show abroad ay talagang puring-puri niya ito, na very friendly daw ito kina Julie Anne at Rayver Cruz.

Wala raw kaartehan at dumadating sa mga schedule, call time ng sakto sa oras. Inimbitahan pa raw ni Bea sa isang dinner sina Julie Anne at Rayver noong nasa US sila.

Sa ‘Start Up PH’ din ay maraming kinikilig kina Bea at Jeric Gonzales, huh! Bagay na bagay raw ang dalawa.

Maraming mga fan ang nag-tweet na bagay na bagay raw sina Jeric at Bea kaya kinikilig sila. ‘Yung iba naman ay nag-tweet na may chemistry nga ang dalawa.

Hala, mukhang nasulot pa ni Jeric si Bea kay Alden, ha! Ano kaya ang masasabi ng mga BeaDen fan?

Well, kahit naman si Bea ay naaliw kay Jeric, kaya tutok lang palagi sa ‘Start Up PH’.

‘Maria Clara At Ibarra’ trending gabi-gabi

Hindi maikakailang hook na hook na ang buong sambayanan sa GMA historical portal fantasy series na ‘Maria Clara At Ibarra’.

Patunay rito ang mataas ang ratings gabi-gabi ng serye nina Barbie Forteza (Klay), Julie Anne San Jose (Maria Clara), Dennis Trillo (Ibarra).

Consistent trending topic din ang serye noong pilot week at kabi-kabilang positive reviews and feedback ang natatanggap nito mula sa viewers at netizens.

Last week ay nag-trending sa Twitter ang ‘Maria Clara At Ibarra’ for five consecutive nights! Nakakuha ng libu-libong tweets ang mga hashtag na #MCIAngSimula, #MCINoliYarn, #MCITinola, #MCIKlayMeetsIbarra, at #MCIAngKaaway. Puro positive comments din ang natatanggap ng naturang primetime series mula sa netizens.

Mas lalo pang naantig ang viewers matapos mag-viral sa social media ang post ng isang guro kung saan makikitang nakatutok ang kanyang Grade 3 students sa isang episode ng Maria Clara At Ibarra.

Ayon kay Teacher Charlaine Alyssa Sese, “Although wala pa silang Noli Me Tangere, kahit papano nagkaka-idea na sila. Ang dami nilang tanong about sa past. Nakakatuwa lang po kasi seryoso silang nanonood, talagang interested sila.”

Umpisa pa lang ‘yan pero marami na talagang nakatutok sa paglalakbay ni Klay sa mundo ng nobela ni Dr. Jose Rizal! Sama-sama nating subaybayan ang past with a twist sa ‘Maria Clara at Ibarra’, mula Lunes hanggang Biyernes, 8PM sa GMA Telebabad.