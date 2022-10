Kasaysayan sa MPBL: Kyt Jimenez kumana ng quadruple double

NAGTALA ng kasaysayan si Kyt Jimenez ng Sarangani Marlins matapos kumamada ng pambihirang quadruple-double sa panalo kontra Mindoro Tamaraws, 125-74, nitong Lunes sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) na ginanap sa Paco Arena.

Si Jimenez ay nagtala 33 puntos, 13 rebounds, 11 assists at 11 steals na kauna-unahang manlalaro sa MPBL na gumawa ng nasabing marka, ngunit ikalawang manlalaro sa Philippine professional basketball na tumipa ng naturang rekord na unang ginawa ni Donbel Belano na may 17 puntos, 11 rebounds, 11 assists at 10 steals para sa Davao Eagles noong panahon ng Metropolitan Basketball Association (MBA).

Nagmistulang All-Star game para kay Jimenez ang nasabing laro, kung saan ay nagpaulan siya ng malalayong three-points sa harap ng kanyang kaibigan na si Christian Palma ng Mindoro.

Sina Jimenez at Palma ay mga orihinal na miyembro ng grupong Mav’s Phenomenal na mga basketbolista na vlogger kung saan hanggang sa kasalukuyan ay miyembro pa rin ang huli, habang gumawa naman ng kanyang sariling grupo ang pambato ng Sarangani na tinawag niyang Kyt Jimenez TRX.

Unang quarter pa lamang ay ganado na si Jimenez kung saan ang unang puntos ng laro ay nagmula sa kanyang intercept habang ang kanyang unang anim na puntos ay nagbuhat lahat sa steals.

Ginamit ni Jimenez ang kanyang bilis upang makagawa ng fastbreak na hindi na hinabol ng Mindoro Tamaraws at magtala ng 25 puntos, kaya naman natapos ang first half sa 33-26 pabor sa Marlins.

Pagpasok ng ikalawang, yugto dito na nagpaulan ng mahahabang tres si Jimenez kung saan isa dito ay galing pa sa range mismo ng NBA superstar na si Stephen Curry.

Pagpasok ng 4th quarter ay kinumpleto na lamang ni Jimenez ang kanyang quadruple-double stats at saka inilagay ang 15-5 win-loss rekord ng Marlins, habang ang Tamaraws naman ay laglag na sa kontensiyon sa 1-20 baraha. (Annie Abad)