Kahindik-hindik na mga krimen

Parang nagpapatalbugan mga tropapips ang mga kampon ni “Taning” sa patindihan ng paggawa ng krimen, na kahit yata ang mga batikang script writer eh hindi masisikmurang isulat at gawin para sa teleserye o pelikula.

Sa nagdaang mga buwan, umaariba ang mga balitang krimen o patayan. Kabilang na diyan ang nangyari sa Marinduque na may magkasintahang nagplanong matulog sa tent sa tabing dagat.

Pero binulabog sila ng kampon ni Taning at pinagsaksak ang lalaki, at ginahasa ang babae. Ano na nga ba ang nangyari sa kaso? Kung hindi pa nahuhuli ang suspek, ibig sabihin, delikading pa rin ang mga tao sa lugar o kung saan mang lupalot nagtatago ang mokong.

Sa Palawan, may dalagang ilang linggong nawala at nang makita ang bangkay–kalansay na. At ang lumalabas na suspek sa pagpatay at paggahasa sa biktima, kamag-anak pa.

Marami rin ang nagulantang sa ginawang pag-ambush sa matapang na komentarista sa radyo na si Perci Lapid. Lumalabas sa mga paunang imbestigasyon na talagang minanmanan siya ng mga kampon ni Taning mula pa sa kaniyang bahay.

Pero sakabila pala ng pagiging matapang sa komentaryo ni Ka Perci, siya naman ang pagiging ulirang padre de pamilya niya. At ibinabahagi rin pala niya sa ibang humihingi sa kaniya ng tulong ang kinikita niya sa pagpoprograma.

Nalaman din natin na may plano pala siyang magtayo sana ng foundation para madagdagan ang mga natutulungan niya. Pero baka hindi na iyon matuloy dahil sa kaniyang sinapit. Sana lang gaya ng ibang biktima ng karahasan, mabigyan din siya ng hustisya.

Pero hindi exclusive for the Philippines lang ang pag-ariba ng mga kampon ni Taning. Sa Amerika noong Mayo, isang 18-anyos na lalaki ang namaril at pumatay ng 14 na estudyante at isang guro sa isang elementary school sa Texas.

Kamakailan lang sa California, isang pamilya ang dinukot ng isang lalaki. Pagkaraan ng ilang araw, nakita ang bangkay ng mga biktima–isang mag-asawa, isang kaanak, at anak ng mag-asawa na walong-buwang-gulang lang. Mantakin mo, pati sanggol hindi pinatawad?

But wait, dahil may kampon ni Taning sa Thailand na ayaw magpatalo. Ang isang dating pulis na sinibak sa serbisyo noong nakaraang taon dahil sa illegal drugs, namaril at nanaksak sa isang nursery center.

Sa mahigit 30 katao na pinatay niya, 22 ang mga bata na nasa edad dalawa hanggang tatlo lang. Ang iba, natutulog lang. Ang mokong, umuwi sa kanila matapos gawin ang karumadal-dumal na krimen, at pinatay ang kaniyang mag-ina, at pagkatapos ang sarili niya.

Mahalaga na malaman ng mga pulis sa Thailand ang mga impormasyon tungkol sa inasal ng salarin bago mangyari ang krimen at ibalita nila. Para makita ang mga warning sign kapag naburyong na ang tao.

Dito sa atin, kailangan talaga na dagdagan ang mga pulis sa kalye na nag-iikot. Damihan na rin ang mga checkpoint para maharang agad ang mga kampon ni Taning na may dalang baril. At kapag nanlaban, alam na ang dapat gawin. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”