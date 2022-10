Juvic Pagunsan patok sa Zamboanga golfest

Sariwa pa sa come-from-behind victory sa Riviera Golf and Country Club sa Silang, Cavite noong Biyernes, puntirya ni 2020+1 Tokyo Olympian Juvic Pagunsan ang pangalawang titulo magkasunod na linggo sa pamumuno sa mga sasabak sa siklab ngayong Miyerkoles ng P.5M SAFTI Zamboanga pro golf tournament sa Zamboanga City.

Kabilang ang 44-anyos na Bacolod parbuster at beterano ng Japan Golf Tour, sa alas-8:30 ng umagang marquee flight sa first tee kasama sina legendary Francisco ‘Frankie’ Minoza at Philippine Masters champion Jerson Balasabas sa Zamboanga Golf and Beach Park.

Inungusan ni Pagunsan si Antonio ‘Tony’ Lascuna Jr. sa first extra hole upang maghari sa P2M ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Riviera Championship at sinubi ang P360K.

Liban si Lascuna sa Zamboanga 36-hole tourney, na susundan pagkaraan ng P1M pro-am event sa Biyernes. (Ramil Cruz)