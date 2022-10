Justin Brownlee, Cameron Oliver naturalization minamadali ni Sen. Francis Tolentino

PARA lumaki ang tsansa ng Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, kinalampag ni Senador Francis Tolentino ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) para madaliin ang application para sa naturalization nina Justin Brownlee at Cameron Oliver.

Sa deliberasyon ng Senate Finance subcommittee sa panukalang 2023 budget ng Philippine Sports Commission nitong Lunes, isiniwalat ni Tolentino na walang application para sa naturalization nina Brownlee at Oliver ang naisumite sa Kamara at Senado.

“We are ready to conduct hearings on their naturalization but nothing has actually been filed yet,” pahayag ni Tolentino, chairman ng Senate Justice and Human Rights, na siyang humahawak sa mga nakabinbing naturalization bill.

“Not a single page of paper that would trigger the naturalization proceedings,” patuloy niya.

Nagpapraktis na ang dalawang naturang PBA import kasama ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas habang hinihintay ang kanilang naturalization.

Si Brownlee ang import ng Barangay Ginebra habang si Oliver naman ay sa TNT Tropang Giga. (IS)

META: Para lumaki ang tsansa ng Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, kinalampag ni Senador Francis Tolentino ang Samahang Basketbol ng Pilipinas para madaliin ang application para sa naturalization nina Justin Brownlee at Cameron Oliver.