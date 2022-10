Joey Antonio markado sa Calapan squad

IPAPARADA ng Calapan City si GM Rogelio “Joey Antonio Jr. sa 1st Masskara Festival National Inter-Province Cities and Municipalities Chess Team Championships na gaganapin sa Forest Park Resort sa Bacolod City simula ngayong araw (Miyerkoles) hanggang Oktubre 16.

Makakasama ni 13-time Philippine Open champion Antonio sa team sina IM Emmanuel Emperado, Nezil Merilles at Joselito Asi para planuhin ang pagsilo ng korona sa nasabing event na may P600,000 garantisadong premyo.

“We’re doing our best to do well in this big tournament,” saad ni Antonio, na ang kanyang team ay ginagabayan ni Marvin Panahon.

Ang premyo sa five-day event ay inisponsoran ng City of Bacolod sa pamumuno ni Mayor Alfredo Benitez at ng National Chess Federation of the Philippines kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P150,000.

Dalawang teams ang binuo ng host Bacolod, si IM Joel Pimentel ang mamumuno sa unang team, habang sina Grandmaster Darwin Laylo FM Master David Elorta, Jerry Areque at Brylle Arellano ang maglalaro sa second squad.

Samantala, handa na rin kasahan ng Panabom, Davao ang mga tigasing koponan, ihaharap nila sina Sherwin Tiu, Samson Lim, Ronald Hermida, Paul Sanchez at Bembem Quinonez. (Elech Dawa)