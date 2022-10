James Harden, Philadelphia ginarote Cleveland

HINDI sumama sa Cleveland si Joel Embiid, inayudahan nina Tyrese Maxey at Tobias Harris si James Harden para ihatid ang Philadelphia sa 113-97 win kontra dinayong Cavaliers.

Nagsumite si Maxey ng 19 points, may 12 points at 7 rebounds si Harris. Tumapos si Harden ng all-around performance na 11 points, 6 rebounds at 4 assists sa loob ng 24 minutes.

Nakapag-deliver pa ng 58 points ang bench ng Sixers.

Overall ay 17 for 40 sa labas ng arc ang Philly, parehong 3 for 5 sina Maxey at reserve Matisse Thybulle na may 9 points.

Inalat sa 5 for 21 mula long distance ang Cleveland.

Naglista ng 19 points, 12 rebounds si Jarrett Allen sa Cavs, wala pang naipanalo sa dalawang laro sa preseason.

Nagdagdag si Darius Garland ng 17 markers, 7 dimes, pero 3 of 9 lang sa field si Donovan Mitchell tungo sa 11 points. (Vladi Eduarte)