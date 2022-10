Gold ala-Nora umarte: Del Rosario matindi sex scene kay Minemoto

Dinumog ng mga fan ang red carpet premiere ng pelikulang ‘May-December-January’ na bida sina Andrea del Rosario, Kych Minemoto, Gold Aceron sa SM The Block Cinema 3.

Dumalo rin si Ricky Lee, ang nagsulat ng kuwento. Wala naman si Direk Mac Alejandre, na may sakit nga raw.

Well, punong-puno ng puso ang pelikula. Masyadong prangka sa tema, na parang sa panahon ngayon ay mahihirapan kang isipin, tanggapin.

Hindi ko idedetalye ang kuwento, at mas maganda na panoorin niyo na lang ang movie.

Pero para kay Andrea, nanibago siya sa ginawa niya, na nakipagtalik nga siya sa isang batang-batang lalake.

“Nanibago talaga ako. Habang pinapanood ko, pinapakiramdam ko ang reaksiyon mga tao. Kinakabahan ako, dahil baka kung ano ang sabihin. Pero noong naririnig ko at naga-agree sila, nawala na ang kaba ko,” sabi ni Andrea.

Yes, may konting pasilip nga si Andrea ng boobs sa movie. At laban kung laban talaga siya sa laplapan kay Kych, ha!

Pero again, hindi nga ito tungkol lang sa sex, kundi tungkol sa pagmamahalan ng isang medyo may edad na babae, sa isang teen ager. At kuwento rin ito ng unang pag-ibig ng isang beki na ngayon lang lumantad, sa kanyang tunay na kaibigan.

At ano nga ba ang mararamdaman mo kapag ang inaasam mong lalake, kaibigan ay bumigay sa iyo?

Pero para kay Ricky Lee, masyado raw mahigpit ang rating na R-16. Para sa kanya, mas kaya pa raw nito ang Parental Guidance.

Na bagamat may sex nga raw, hindi ka makakaramdam ng elya. Nakakagulat nga na sa sex scene nina Kych at Gold, naluluha ang mga manonood, sa hindi malamang dahilan.

Siyanga pala, may mga nagkumpara kay Gold kay Nora Aunor, na gayang-gaya raw ang acting ng superstar. May mga moment daw si Gold na mata lang ang nagsasalita.

“Punong-puno ng mensahe ang mga mata ni Gold, mahusay siyang artista,” sabi pa ng National Artist na si Ricky Lee.

Bilib na bilib si Ricky Lee sa mga artista sa pelikula, na hindi raw OA, hindi kulang ang pinakitang pag-arte.