Garcia takot sa malaking nota Abantelliling most viewed sa TikTok

Ang bongga ng Abante News Online/Abante Tele-Tabloid dahil patuloy itong namamayagpag sa TikTok.

Nag-trending nga ang “Abantelliling” na nakakuha ng dalawang puwesto bilang ‘most viewed entertainment news PH video’ noong October 2, hanggang October 8.

‘Yun ang episode ng show kung saan ang guest namin ay ang Vivamax sexy star na si Andrea Garcia.

Hinakot ng Abantelliling ang puwesto sa 2nd slot na may 2.1 million view at 3rd slot na may 1.5 million view. Oh, di ba winner!

Sa kabuuan naman ng Top News Publishers sa TikTok at kategoryang in terms of video views, pumuwesto sa ikalawa ang Abante News na may 11,991,130 video view.

Samantala, sa kategoryang in terms of video engagements (likes plus comments plus shares) pumuwesto sa pang-anim ang Abante News na may 466, 471 total interactions.

Congratulations Abante News team!

Ang daming pasabog ni Andrea kaugnay sa pananaw niya sa sex. Hindi niya gusto ang malalaking sandata ng lalake. Ayon sa kanya nasasaktan lang siya. Mas bet daw niya ang sakto lang, kahit maliit basta mahusay sa performance.

Ayaw rin niya sa mga macho at sobrang guwapong lalake. Ang tipo niya ay mga nerd dahil subok na niya sa husay sa kama ang mga ito.

Nakakawindang din ang kuwento niya sa lalabas niyang movie na nagsuot lang siya ng plaster na kasinglaki ng band aid at literal na halos “mani” lang niya ang natatakpan. (Rey Pumaloy)