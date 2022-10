Francis M eeksena sa Eraserheads concert

Ilang linggo pa lamang ang nakararaan nang ianunsiyo ang muling pagkakaroon ng reunion concert ng Eraserheads, sold-out na agad ang tiket para dito.

Dahil dyan ay masayang-masaya si E-Heads frontman Ely Buendia at aniya’y sisiguraduhin nilang sulit ang pagpunta ng mga fans sa concert na ito.

“Thank you for supporting Filipino artists. We will try to make this an unforgettable experience for you,” tweet ni Ely nitong Lunes.

Kahit pa nga may ilan na nagrereklamo na tila raw mahal ang tiket dito, talagang marami ang gustong mapanood muli sa iisang stage ang pinakasikat na OPM band noong 90s.

Ang moshpit area na nasa harap mismo ng stage ay nagkakahalagang P17,260, samantalang ang VIP area ay P14,610. Sa Platinum area ay P12,180.

May Gold (P9,740), Silver (P5,480), at Bronze (P3,050) area rin naman.

Siniguro naman ng produksyon ng naturang concert na magiging unforgettable experience ang petsang December 22, 2022 sa mga E-Heads fans.

May inihahanda nga raw silang pasabog kung saan makiki-jamming ang the late King of Pinoy Rap na si Francis Magalona.

Kung paano ito mangyayari ay mari-reveal sa concert na mismo.

Excited na nga rin daw at puno ng enerhiya sina Ely, Raimund Marasigan, Buddy Zabala at Marcus Adoro sa rehearsals at maraming naiisip na idea kung paanong mas magiging succesful ang reunion nila with the fans.

Target din nilang iparamdam sa mga susunod na henerasyon o sa mga kabataan kung bakit ganon na lang sila mahalin ng mga fans.

Ilan din sa proceeds ng concert ay mapupunta sa pagsuporta sa mga organisasyon na adbokasiya ang pagtulong sa mga marginalized women and children.

Ang “Huling El Bimbo 2022” nga raw ay kayang tapatan ang mga world-class concert at inaasam nilang pag-uusapan sa matagal na panahon. (Batuts Lopez)