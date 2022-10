Exclusive sa ‘Abante Tele-Tabloid’ Gary V. nagulat sa pasabog ni Coco Martin

Beverly hills, CA. – Every other day ang shooting nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria ng 2022 Metro Manila Film Festival movie nila, kaya naman noong Sunday ay nagawang i-surprise ng Kapamilya actor-director si Gary Valenciano sa ‘Gary V: Re-Energized’ show nito sa Royce Hall in UCLA.

Nag-swear si Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc., promoter ng US concert tour ni Mr. Pure Energy, na wala talagang alam si Gary sa sorpresang ‘yon ni Coco.

Talagang kasama raw sa mga kakantahin ni Gary ang theme song ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, kaya napag-usapan nina Coco at Anna na sa parteng ‘yon lalabas sa stage si Coco.

Yes, Dondon, sobrang touched talaga Gary sa ginawang ‘yon ni Coco at mapapanood ang coverage ko sa mga ‘eksena’ nilang dalawa sa concert na ‘yon sa aking ‘Anything Goes’ show sa Abante Tele-Tabloid!

Anyway, gusto kong pasalamatan si Anna sa pag-aasikaso sa akin sa Royce Hall. Ang bongga talaga niya bilang promoter ng mga show dahil kapag nakipag-coordinate ka sa kanya para makapag-cover ng kanyang mga show ay sisiguraduhin niyang komportable ka.

Maalaga kasi kay Anna ang entertainment press at siya ‘yung very thankful talaga kapag naisusulat mo ang kanyang mga show.

Isa nga si Anna sa hanggang ngayon ay naniniwala sa tulong ng entertainment press sa kanyang mga proyekto.

So bongga!

Krista walang kupas ang kaseksihan

Alam mo, Dondon (my dear editor), parang mas sumeksi pa si Krista Ranillo ngayong lima na ang anak niya.

Ang dating aktres nga ang center of attraction ng mga nagpunta sa grand opening noong Friday sa Lake Forest, California ng ika-18 branch ng Filipino supermarket chain, business ng mister niyang si Niño Lim, ang Island Pacific.

In fairness to Krista, kahit certified housewife na siya, aba, hindi pa rin nawawala ang pagiging ma-PR niya. Kaagad ngang lumapit sa akin ang misis ni Niño nang makita niya akong kasama ni Ms. Cora Oriel (publisher ng Asian Journal) at ni Ms. Trinity Foliente na presidente ng FACLA (Filipino American Community of Los Angeles).

At kahit matagal na siyang hindi active sa showbiz at busy sa limang mga anak nila ni Niño ay kilalang-kilala pa rin si Krista ng mga Pinoy na parokyano ng kanilang supermarket!

Bongga!