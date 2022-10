Alma mater binulabog ni Vice Ganda: Walang chaka sa FEU!

Bumalik sa kanyang alma mater na Far Eastern University (FEU) sa Maynila si Unkabogable Star Vice Ganda at sinariwa ang mga alaala bilang isang estudyante roon.

Ayon kay Vice, sa FEU nabuo ang kanyang pagiging bakla. Dito siya nag-aral mula high school up to college.

“Ang tagal ko sa college kaya talagang dito na ‘ko namahay,” ayon pa kay Vice.

Mapapanood ito sa kanyang latest YouTube vlog na “Meme Goes to Paris, PARIStern University!” Kasama niya rito ang kanyang ‘Beks Friends’ na sina Orli, Tonton at Kitty.

Papasok pa lang sa Gate 4 ng naturang unibersidad ay nagkakagulo na ang mga estudyante sa pagbisita ng Kapamilya star.

Sa dami ng estudyanteng kumukuha ng video sa kanya, biro pa ni Vice ay mauuna pang mag-upload ang mga ito kaysa sa kanya sa kani-kanilang social media accounts.

Hindi rin maiwasan ng proud Tamaraw na ikumpara ang hitsura ng campus noon sa ngayon habang itinu-tour ang kanyang mga followers.

Ayon pa kay Vice, sila ang first batch ng officers ng grupong tinatawag na SHE o Society for Homosexual Emergence sa campus. Dahil sa SHE ay nabigyan ng kalayaan ang mga homosexual students dito at maging active participants sa unibersidad.

Kaaliw rin nang okrayin ni Vice ang isang bookstore sa loob ng FEU dahil pagpasok nila, puro t-shirt ang kanilang nakita sa loob.

“Dahil bookstore siya, ang pangunahing mabibili dito ay mga t-shirt,” kalokang banat ni Vice.

Nakihalubilo at nakipagkulitan rin ang comedian sa mga estudyante habang nagkukuwento sa mga nakita niyang pagbabago sa campus.

“Walang chaka sa FEU!” proud pang bigkas ni Vice. Kilala kasi siya na mahilig mang-okray sa hitsura ng mga tao.

Inimbitahan din niya ang mga followers na dito mag-aral sa FEU. (Batuts Lopez)