Aaron Judge, Yankees titirisin Guardians

WALONG teams na lang ang natira sa Major League Baseball, papalo na ang Division Series ng American at National Leagues ngayong araw.

Best-of-five na ang labanan ng tigalawang pares mula sa magkabilang liga.

Sa AL, si Aaron Judge at Yankees laban sa Cleveland Guardians na hindi pa binabalatan ang starting pitcher, bagama’t posible alinman kina Cal Quantril o Shane Bieber.

Sa isa pa ang Seattle Mariners at si Logan Gilbert laban sa Houston Astros na loaded kina Justin Verlander, Jose Altuve, Alex Bregman.

Laglagan sa NL ang Atlanta-Philadelphia, at San Diego-Los Angeles Dodgers.

Idedepensa ng Braves ang World Series title sa pangunguna nina lefty Max Fried sa mound at sluggers Austin Riley at Matt Olson. Isasagupa ng Phillies sina left hander Ranger Suarez at Bryce Harper.

Starting pitcher ng Padres si Mike Clevinger at catcher Will Smith, sina Mookie Betts, Will Smith, Cody Bellinger sa MLB-best Dodgers. (Vladi Eduarte)