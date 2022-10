Yuka Saso segunda sa California

KINAPOS ng isang palo sa rally si Yuka Saso ng Japan sa eagle-aided six-under par 66 upang sumegunda kontra sa nagreynang si Jodi Ewart Shadoff ng England sa wakas ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 28 $1.8M (P106M) Mediheal Championship sa Lunes sa The Saticoy Club sa Somis, California.

May anim pang birdie laban sa dalawang bogey para sa 14-under 276 kasama ang 70-70-68 ang 21-anyos na Philippine-born Fil-Japanese upang magkasya sa $166,232 (P9.8M), ang pinakamataas niyang tinapos sa world’s premier circuit pagkakampeon sa 2021 US Women’s Open kalakip ang $1M.

Pero pagbabanta ito sa kanyang pagbabalik mula sa nakakadismayang pitong pagsablay sa cut sa nalalapit na pagtatapos ng season.

“I played good golf, played pretty consistent like I did yesterday (third round),” lahat ng Philippine-born Fil-Japanese na ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.). “I made some putts and gave myself a chance.”

Isa rin ang 21-anyos na dating pambato ng ‘Pinas sa pihadong tutukan sa $2M BMW Ladies Championship sa South Korea sa Oktubre 20-23.

Nag-71 lang 34-taong gulang na Brit para sa 275 na wire-to-wire win, pang-10 first-time winner sa LPGA ngayong taon. Pero pinuhunan ang maangas na 64-69-69 sa unang tatlong araw upang kubrahin ang premyong $270K (P15.9M) ng 72-hole event.

Ito ang unang tagumpay ni Shadoff sa pang-246 na torneo sa 11 taong pagkampanya sa major Tour. (Ramil Cruz)