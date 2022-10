Tyler Tio kuminang, Player of the Week

SA likod ni Tyler Tio, sa pang-apat na subok ay nakuha rin ng Phoenix Super LPG ang breakthrough win sa PBA Commissioner’s Cup.

Nagtistis ang rookie guard mula Ateneo ng career-highs 26 points at 7 assists para gasolinahan ang Fuel Masters sa 111-97 win kontra dating unbeaten NLEX nitong Sabado.

Bumuka ang laro nang magliyab ng 18 points sa second half si Tio, 14th pick noong nakaraang draft.

Dahil sa kabayanihan, iginawad kay Tio ang Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Oct. 5-9) citation.

Ibinato niya ang kredito kay coach Topex Robinson.

“He has been giving me confidence since Day 1, that is huge for a player,” ani Tio. “Sometimes, all you need is confidence and opportunity. Coach Topex gave me that.”

Nakaahon ang Fuel Masters sa kabila ng balitang ibebenta na ang prangkisa. (Vladi Eduarte)