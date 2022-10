Travis Cu asinta korona sa Asian Youth Chess

PAKAY ni NM Ivan Travis Cu na makapag-uwi ng karangalan paglahok nito sa Asian Youth Chess Championships 2022 sa Grand Inna Kuta Hotel sa Bali, Indonesia.

Makikipagtagisan ng isip ang grade 8 student ng Xavier School at 16th seed na si Cu laban sa ibang tigasing Under-14 open players na tutulak sa Oktubre 13-22.

Ipatutupad ang time control standard format na 90 minutes + 30 seconds, sa Rapid event ay 15 minutes + 10 seconds, habang sa Blitz side ay 3 minutes + 2 seconds.

Ang top 3 players sa bawat event ay mabibigyan ng gold, silver at bronze medals kung saan ang magkakampeon ay makakasali sa World Youth Championship.

Inaasahang mahigpit at pahirapan ang labanan ng mga kasaling bansa mula sa Asya tulad ng India, Mongolia at Vietnam.

Ang kampanyan ng Philippine delegation na may siyam na players ay suportado ng National Chess Federation of the Philippines.

Ito ang pangalawang over the board international tournament ni Cu. (Elech Dawa)