Sharon huwag feeling paimportante!

Hindi matapos-tapos itong isyung nalikha ng ating nag-iisang megastar Sharon “Ate Shawie” Cuneta. Nag-ugat ang lahat dahil sa kanyang himutok nang hindi siya payagang makapasok sa Hermes store sa South Korea para bumili ng belt.

And yes, nang dahil sa Hermes belt na hindi nabili ni Ate Shawie, ang daming kuda ang umikot. Sa halip kasing sarilinin ni Ate Shawie ang pagtapak sa kanyang pride at sense of entitlement ay nagbida-bida pa siya sa pamamagitan ng kanyang vlog at ipinamalita na dahil hindi siya pinapasok ng Hermes ay nagsuper-duper pakyaw siya ng mga items sa kalaban nitong Louis Vuitton.

Payo tuloy ng ilang netizens kay mega, kapag pupunta ng abroad ay “Wag dalhin ang ugaling ENTITLEMENT!” “Baka by appointment si Hermes and may total number of people allowed inside the store and kung may available na sales person to assist you kasi may isang sales staff na assigned sayo sa high-end store. After registering for appointment, they will text you when your slot is open na para you don’t need to line outside,” ayon naman sa isang netizen.

Ang latest nga daw, ayon sa ating mga Marites, ay pinagtatawanan daw ngayon si Ate Shawie ng mga Koreano dahil sa kanyang posted vlog a.k.a. marakulyo. May ilan daw Koreano na tinawag pa si mega na “pig” at marami pang masasakit na salita kaya naman mapapa-OMG ka na lang.

Sa ganang amin Ate Shawie, isama mo na lang ito sa mga “another lesson learned.” Alam na naming na kayang-kaya mong mamakyaw ng any branded and luxury products. Pero wag na itong ibida kasi hindi yan maa-appreciate ng nagugutom mong kababayan. Maraming naghirap sa pandemya, Ate Shawie kaya naman it’s not in good taste na magbida-bida at sabihing namakyaw ka ng LV. Anong gusto mo, mamatay kaming lahat sa inggit? Hay, life talaga naman, oo! Daming problema ng bayan, idagdag pa ang isyu ng Hermes at LV na yan!