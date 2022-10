Sey mo Barbie? Julie Anne perfect na Maria Clara

Naaliw kami sa comment ng isang netizen sa Twitter kunsaan, puring-puri nito ang ipinapakitang pag-arte ni Julie Anne San Jose bilang si Maria Clara sa Maria Clara at Ibarra.

Ayon sa tweet nito, “Maria Clara is half Spanish. She sings and plays piano, eventually harp na rin. There are lots of qualifications that needs to be considered when it comes to casting an actress who can slay Maria Clara. You have to hit multiple birds with one stone.”

Dugtong pa niya, “… and Julie Anne San Jose is that multiple birds that are needed to be hit. This, she is the Maria Clara. Period.”

Naaliw kami dahil sa comment ng netizen na obviously, super fan ni Julie, hindi na lamang pala ‘Asia’s Limitless Star’ ang title niya, baka madagdagan na rin ng Multiple Birds, huh!

Anyway, best of friend sina Julie at Barbie Forteza. Sa comment kasi niya na si Julie raw ang Maria Clara, period, sana ay ‘di ito nagiging isyu sa mga fan nila ha.

May kanya-kanya silang character sa serye at hindi rin talaga pwedeng tawaran ang husay naman ni Barbie bilang si Klay at Maria Clara Infantes.

Melissa sinilang na si ‘Moon’

Habang isinusulat ko ang column namin ngayon, may nagbalita na nanganak na ang misis ng Kapuso actor at isa sa cast ng top-rating GMA Telebabad na “Maria Clara at Ibarra” na si Rocco Nacino.

Pinanganak ni Melissa Gohing ang kanilang baby boy sa Medical City, gabi ng October 9 via cesarean delivery.

Answered prayer para sa kanilang dalawa, lalo na kay Melissa na talagang ipinag-pray raw na sana nga, magka-baby na silang mag-asawa this year. Nagkaroon ng miscarriage si Melissa sa first baby sana nila, kaya answered prayer raw talaga ang kanilang baby na tinatawag pa nila na si Baby Moon at Baby N.

Congratulations sa bagong Daddy at Mommy.

Geisler pinaka-mabenta sa Netflix

Naka-hit ang actor na si Baron Geisler ngayon. Dahil sa kanyang Netflix original movie na “Doll House” na Top 1 Movies in Philippines Today.

Ito lang din ang local movie na pasok sa Top 10 sa Netflix. At in fairness, puro positibo talaga ang comment ng mga netizens sa movie at kay Baron bilang isang actor.

Halos lahat, puring-puri ang acting niya at iisa sa ang sinasabi, pinaiyak niya ng todo ang mga nanood.

Overwhelmed si Baron na very open naman sa lahat ang mga hindi magagandang pinagdaanan sa buhay niya in the past years.

Kaya sabi niya sa comment niya sa kanyang Facebook account, “Sana nga po ganito na mga role ko. Makabuluhan. Si God na bahala sa tanan. Yakap sa lahat. Dream come true. Thank you Jesus.”