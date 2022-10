Serbisyong Bong Go

Kung may isang halal na opisyal ng gobyerno na walang nasa isip kundi ang maglingkod at magbigay ng serbisyo publiko sa mamamayan ay walang iba kundi si Senator Bong Go.

Hindi pa man naging Senador ay pagtulong na sa kapwa ang tutok nito lalo na noong mga panahong kasa-kasama pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang.

Lahat ng naranasang kalamidad ng mamamayan ay agad na umaalalay at tumutulong si Senador Go, mapa-bagyo man ito, lindol, pagputok ng bulkan, sunog o trahedya sa isang pamilya.

Hindi na po mabilang ang mga pagkakataon kung ilan na ang mga natulungan at naalalayan ng senador sa panahon ng krisis at kagipitan ng mamamayan sa bansa.

Sa katunayan, basta may nangyaring kalamidad o sakuna, agad na mararamdaman ang tulong nito sa mga apektadong mamamayan kahit gaano pa man kalayo ito at ka-liblib na lugar.

Ang madalas pong sinasabi ni Senador Go ay minsan lamang po tayong mabuhay sa mundo kaya gawing makabuluhan ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan.

Mula Luzon hanggang Mindanao ay naikot na po ni Senandor Go para maghatid ng tulong sa mamamayan at upang iparamdam na hindi sila pinapabayaan ng gobyerno lalo na noong panahon ng pandemya.

Mula sa pangunahing pangangailangan gaya ng grocery packs, face masks, mga bitamina, pagkain, tulong pinansiyal , cellular phones, tablets, sapatos, bisikleta at kung ano ano pang makakatulong sa mamamayan ay ibinibigay po ni Senador Go.

At dahil online ang klase ng mga estudyante sa mahigit dalawang taon ng COVID 19 pandemic, nakatulong ng malaki ang mga ipinamahaging tablet ng senador sa mga mahihirap na estudyanteng walang kakayahang bumili ng gadget para sa kanilang online class.

Ngayong halos normal na ang sitwasyon, panay po ang pag-iikot ni Senador Go sa iba’t ibang lugar sa bansa gaya na lamang nitong nakalipas na Setyembre at unang linggo ng Oktubre para mamahagi ng tulong at ayuda sa mga mahihirap na Pilipino mula sa Cagayan, Tarlac, Cagayan de Oro at hanggang sa Sarangani at iba pang lugar sa North Cotabato.

Ipinaramdam po ng senador ang kanyang malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng mga dalang tulong sa mga nangangailangan at pinasaya ang maraming mga tao.

Ayon po sa kanya, masarap sa pakiramdam na sa tuwing magbibigay ng tulong ay napapangiti mo ang kapwa Pilipino at ramdam ng mga ito na hindi sila kinakalimutan ng gobyerno.

Bawat lugar na pinupuntahan ni Senandor Go ay nag-iiwan ito ng mensahe at mga panawagan na magpabakuna at magpa-booster dahil hindi pa ligtas ang bansa sa COVID19 at nananatili ang banta nito sa mga Pilipino, patunay dito ang mga tinatamaan ng mabagsik na virus sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa.

Isa po ang senador sa nagsusulong para makapagpatayo ang gobyerno ng Virology Institute na layuning magkaroon ng sariling kakayahan ang Pilipinas na mag-research at magdevelop ng mga bakuna na panlaban sa mga lulutang na sakit gaya ng COVID19.

May ilang mga lugar din sa bansa gaya ng Arakan, Cotabato ang nakatakdang magkaroon ng Super Health Center na ipapatayo sa tulong ng Senador para mabantayan at masiguro ang kalusugan ng mga taga-Cotabato.

Kasama rin sa adbokasiya ni Senador Go ay ang mailayo ang mga kabataan at mamamayan sa illegal na droga kaya naman hinihikayat niya ang mga ito na lumahok sa sports at may bitbit na mga bola na ipinapamahagi sa mga binibisitang mga lugar sa bansa.

Siya po ang nagsulong ng National Academy of Sports (NAS) isang programa para sa mga kabataan na makapag-aral at magabayansa kanilang talento sa sports at mabibigyan ng oportunidad na mahasa at magtagumpay sa kanilang napiling uri ng palakasan.

Huwag din po nating kalimutan na isa sa mga tatak at legasiya ni Senador Go ay ang Malasakit Center na naisabatas nito bilang mambabatas kaya ngayon ay mayroon ng 152 na Malasakit Centers sa buong bansa na nagbibigay ng serbisyo sa bawat Pilipino.

Sa ilalim po ng Malasakit Center, magiging zero balance ang billing o walang babayaran kahit singko ang ating mahihirap na kababayan kapag sila po ay nagpagamot sa mga hospital ng gobyerno, at mawawala na ang pangamba ng mga ito sa mga bayarin dahil libre at walang babayaran kapag sila ay nagkasakit.

Hindi lamang mga nasa Pilipinas ang natulungan na ni Senador Go kundi maging ang mga Overseas Filipino Worker (OFWs) na nangangailangan ng agarang atensiyon ng gobyerno sa ibang bansa kaya hindi po nagkamali ang taong bayan sa pagpili sa kanya at hindi nasayang boto nila dahil sinusuklian niya ng tamang serbisyo ang mga mga mahihirap na mamamayang Pilipino.