Richard nangarag sa Cebu B-day dinner ni Sarah kanselado

Birthday ni Sarah Lahbati noong Sunday at 29 years old na siya.

Dahil naka-taping break ngayon ang mister niyang si Richard Gutierrez from ‘Iron Heart’ teleserye ng ABS-CBN na ang location ay sa Cebu, magkakasama sila ng mga anak na sina Zion at Kai.

Kuwento ng sister-in-law ni Sarah na si Ruffa Gutierrez, nagkarooon na ng asalto dinner sa may Rockwell, Makati City noong Saturday night, pero hindi naman niya maidetalye ang mga kaganapan doon dahil absent siya.

“Hindi ako umabot. May dinner din kasi ako and inabot kami ng 1:00am, so, hindi na ako nakahabol sa asalto dinner ni Sarah. So, no kuwento. Hahaha!” sey ni Ruffa.

Noong Sunday naman, dapat ay may family dinner for Sarah’s birthday kasama pati ang Gutierrez family, pero kuwento naman ng mother-in-law niyang si Annabelle Rama, “Hindi natuloy.”

Chika pa ni Bisaya, kinansel daw ang dinner dahil mabigat ang pakiramdam ni Richard dahil noong nasa location taping sa Cebu ang mister ni Sarah ay halos araw-araw ang taping nito.

Kuwento nga ni Richard, halos lahat ng mga eksenang kinunan sa Cebu ay kasama siya.

So, tama si Bisaya na ngayong pahinga si Richard ay saka nakaramdam ng sobrang pagod, kaya hindi na natuloy ang family birthday dinner nila for Sarah noong Sunday.

Pero bago raw bumalik sa Cebu si Richard para sa second cycle ng location taping doon ng ‘Iron Heart’ ay siguradong magse-celebrate pa rin sila ng birthday ni Sarah kahit belated na ‘yon.

Anyway, for sure naman ay masaya si Sarah na kapiling ang mag-aama niya noong birthday niya.

Belated happy birthday, Sarah!

Aegis superstar level sa San Diego

Dalawa ang sold out shows sa California noong Saturday.

Una ay ‘yung ‘Gary V: Re-Energized’ sa Pechanga Casino sa Temecula.

Siyempre pa, pinangunahan ‘yon ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano at guest niya ang anak na si Keana Valenciano at sinamahan din sila ni Yeng Constantino.

Grabeng nag-enjoy ang mga nanood at talaga namang pinagkaguluhan ang tatlo.

Sa Sycuan Casino naman sa El Cajon (San Diego), umariba ang grupo ng Aegis at sold out din ang tickets para sa kanilang ‘Aegis Live’ show.

‘Superstars’ ang dating ng Aegis sa mga fan nila dahil grabeng tilian at palakpakan ang mga ito sa performances ng grupo.

Wow, so bongga!