Randy naubusan ng tissue kay Baron

Mainit na pinag-uusapan ngayon ang Netflix movie ni Baron Geisler na “Doll House” na as of this writing ay Top 1 movie sa bansa ngayon sa naturang platform.

Maraming netizen ang humanga sa pagganap dito ni Baron at sa nakakaiyak nitong istorya kasama ang batang aktres na si Althea Ruedas.

May mga nagta-tag na nga kay Baron ng kanilang “iyak reveal” dahil nadala sila ng emosyon habang nanonood nito.

Ilang taga-showbiz na rin ang bumati at napapalakpak sa pagganap dito ni Baron, kabilang na sina Randy Santiago at Aiko Melendez na mga idolo rin ng aktor.

Must watch nga raw ito ayon kay Randy at aniya’y tumulo rin ang kanyang luha sa panonood nito.

“Congratulations brother @baron.geisler , @althearuedas , cast and direk Marla. Isang rolyong tissue paper ang naubos ko kaiiyak (crying emojis). Ganda ng Doll House (clapping+highfive+heart emojis),” ani Randy sa mensahe nito kay Baron.

“Congrats kapatid!! @baron.geisler you were at your best element in this movie! More blessings!! You are a true gem in our industry,” pagbati pa ni Aiko kay Baron.

Abot-abot naman ang pasasalamat ni Baron sa mga papuring kanyang tinatanggap.

“Yun oh! Salamat sa pag-follow. Paabutin natin ng 100K ahihi. Also please send mga iyak reveals naman jan. Ang cute-cute niyo. Gusto ko po kayong yakapin isa-isa.

“Di po kami sadista, sadyang nakakaiyak lang po ang film,” sey ni Baron sa kanyang Instagram stories.

Ang “Doll House” ay idinirek ni Marla Ancheta at kabilang din sa cast sina Mary Joy Apostol, Phi Palmos, Katreena Beron, Izah Hankammer, Alwyn Uytingco at Ricardo Cepeda. (Batuts Lopez)