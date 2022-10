Pulis to the rescue sa preggy sinaluduhan

Pulis na midwife pa? ‘Yan ang nakakabilib na istorya ng isang pulis sa Guimaras na nagpaanak sa isang buntis.

Ibinahagi ni Robert Gaquit Jr. sa kanyang Facebook account ang tagpo kung saan may isang pulis mula sa Sibunag Municipal Police Station ang nagpaanak ng isang buntis sa bahay nito.

Maraming mga netizen ang nabilib at namangha sa aksyon na ginawa ni mamang pulis.

Para kay Gina Tan, “Good job sir… sana marami pa kayong matulongan na mga tao.”

“Pangmalakasan Na Pulis (PNP) thanks for the great job you’ve done sir!” compliment naman ni Salve Garcia.

Komento naman ni Demeteria Ramirez, aniya, “You are doing a great job and saving life not 1 but 2. Truly a public service. Saludo kami.”

“Ang galing naman ngnpokice niyo jan! Good job officer! saludo po sa inyo,” puri rin ni Janet Gatcha­lian Mendoza.

Humirit naman si Fely Valenzuela, sabi niya, “Good job sir. god bless sa profession mo maging police pero medwife ka.”

Dagdag pa rito, makikita naman sa larawan na matagum­pay na nailabas ng bebot ang kanyang baby sa tulong ng Pulis na tila sanay at trained sa kanyang nagawa.

“Good job Sir! God Bless you.. Truly a public service. I salute you..,” pagbabahagi ni Lilia Lorilia.

Bilib din si Violeta Calad, ani, “Ang galing mo naman sir good job sir kakaiba ka talaga sir.”

Talaga namang hindi lang maalam sa usaping seguridad kundi pati rin sa medikal. Salute! (Moises Caleon)