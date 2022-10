Pokus sa volleyball: Alyssa Valdez walang oras sa showbiz

HANDA si volleyball star Alyssa Valdez na muling gumanap sa mga malilit na eksena bilang artista sa showbiz, pero sa kasalukuyan, mas tutukan pa rin niya ng pansin ang kanyang paboritong isport.

Sa isang panayam, sinabi ng Creamline Cool Smashers star na kung mabibigyan siya ng pagkakataon ay maari niyang subukan muli ang mundo ng showbiz pero sa ngayon ay tutok muna siya sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference.

“If parang opportunities naman na kaya or gusto ko i-try, why not try it while we’re here din. But as of the moment, lalo na this year po, I’m really focusing on volleyball,” ayon kay Valdez.

Nitong mga nakaraang buwan, napanood si Valdez sa ilang mga programang pang-showbiz at nakasali din sa isang kilalang reality show.

Ngunit ayon kay Valdez, napakalaki ng kaibahan sa mundo ng showbiz at sports kung ikukumpara.

“Siguro one thing na exact opposite ng showbiz and sport would be the time. Because in sports, we’re very strict sa time or parang well-calculated. Pagdating sa showbiz kasi, you really can’t control your time tapos mas maraming involved na mga ibang tao din po talaga,” aniya.

Target nina Valdez at ng Creamline Cool Smashers ang Grand Slam o ikatlong dikit na korona ngayong taon sa PVL matapos makuha ang mga korona sa Open at Invitational Conference. (Annie Abad)