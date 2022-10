Pia halos maloka sa pagtakbo

Halos masiraan ng bait si Pia Wurtzbach sa mga takot niya kaugnay sa paglahok niya sa New York Marathon.

Sa Instagram post niya na nasa gym, kinuwento niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, na pumiga raw sa kanyang utak sa sobrang paga-alala.

“I faced a lot of setbacks the past few months…di ko lang shinare kasi kinabahan ako. I was worried I couldn’t do the marathon anymore cos I got sick twice and previously got Covid. I missed training days and some of those essential long runs so I was really worried. My performance suffered. I couldn’t get mileage in, and I was slower than before. Mabagal na nga ako, bumagal pa lalo. And nobody ever mentioned na mentally maa-affect ka rin pala sa ganon. When you miss those long runs or you fail at reaching goals during training, you get disappointed in yourself to the point of wanting to give up. Durog ang confidence mo, wala ka nang gana,” sabi pa ni Pia. (Rey Pumaloy)