Pekeng ID hindi lulusot sa SIM card rehistro

Hindi uubra ang mga dokumentong gawa sa Recto para gamitin sa SIM card registration.

Ito ang tiniyak ng Department of Information and Communications Technology (DICT) matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. bilang batas ang Sim Card Registration Act nitong Lunes, October 10, 2022.

Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, kapag gumamit ng government issued ID para sa registration ay agad na iba-validate ito sa ahensyang pinagkunan nito.

Kaya kapag pekeng ID na ginawa sa Recto, Maynila ang ginagamit para pagtakpan ang tunay na pagkatao ng isang SIM card user ay agad na mabubuko ito.

“They upload an ID and then with that ID the telcos now can call the LTO, can contact DFA and then check whether that ID that is issued is not manufactured in Recto or anywhere else. Sila na bahala to verify kasi makikita naman sa ID, issued by SSS or GSIS,” ani ni Uy.

Kasabay nito nilinaw ng kalihim na walang limitasyon sa batas kung ilan ang SIM card na maaring iparehistro basta tiyaking sumunod lamang sa mga requirement na itinakda sa bagong batas.

“I think there is no prohibition there. Let’s admit it, some areas there’s a signal for one Telco, there’s no signal for others. Even if it’s multiple so long as it is identified to you you can have as many phones and as many SIM cards as registered,” dagdag ni Uy.

Hintayin na lamang aniya ang implementing guidelines na ilalabas ng National Telecommunications Commission sa mga darating na araw para sa SIM card registration.

Imumungkahi rin ng DICT na gawing online ang pagpaparehistro sa SIM card para makaiwas sa abala at maiwasan ang mahabang pila sa mga telecomunication company.

Nauna rito ay ganap nang naging batas ang SIM Card Registration Act matapos itong pirmahan ni Pangulong Marcos sa Ceremonial Hall ng Malacañang.

Layon ng bagong batas na habulin at panagutin ang mga gumagamit ng SIM card na ang ginagawa ay manloko at gumawa ng krimen sa kapwa gamit ang celphone. (Aileen Taliping)