Mycah Go, Lady Blazers sibak sa Super League

AGAD nagpaalam sina Season 97 women’s volleyball MVP Mycah Go at NCAA champion College of Saint Benilde Lady Blazers kasama ang apat na iba pang kasamahang unibersidad sa ginaganap na Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Preseason Championship 2022 sa Rizal Memorial Coliseum.

Kinapos ang Lady Blazers sa krusyal na yugto sa naging laban nito sa Far Eastern University at kapatid na De La Salle upang agad na malasap ang dalawang sunod na kabiguan na agad nagpatalsik dito sa torneo na nagsisilbing grassroots development program ng mga pangkolehiyong liga.

Matapos itala ang perpektong paglalaro ng Lady Blazers na nagbigay dito ng titulo sa NCAA Season 97, nabigo ang CSB sa limang set kontra Lady Tamaraws sa una nitong laro bago nasundan ng apat na set na kabiguan kontra sa katapat nito sa lugar ng Taft avenue na Lady Spikers.

Huling makakasagupa ng Lady Blazers ang kapwa nito walang panalo na Letran sa Oktubre 22 bagaman wala na din silbi ang resulta dahil uusad na sa susunod na labanan ang Lady Spikers na bitbit ang 3-0 panalo-talong kartada at ang Lady Tamaraws na may 2-1 record na nagsiguro sa kailangang unang dalawang silya sa Pool D.

Maliban sa Lady Blazers, bakasyon na din sa pagtatapos ng kanilang mga laro sa group stages ang mula sa NCAA na Letran, JRU, San Beda at San Sebastian. (Lito Oredo)