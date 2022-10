Mr. Fu sinisiw pagiging news anchor sa ‘Abante Teletabloid’

Buong pusong niyakap ng mga ka-Abante si radio DJ at ngayo’y “Abante Teletabloid” news anchor na si Mr. Fu sa pilot telecast ng pinakabagong ihahain ng nangunguna at tunay na tabloidista sa bansa.

“Sumalang na ang Abante Teletabloid! Salamat sa magandang simula!

“Sama-sama tayo tuwing 6am-7am sa lahat ng Abante social media platforms. M to F (available ang bawat episode anytime).

“May gumaganon sa balita! Gumaganon sa balita?! #abante #abanteteletabloid #newsanchor #tagabulabogngbuonguniverse #mayganon,” ani Mr. Fu sa kanyang Instagram account nitong Lunes.

Sikat sa kanyang pamosong linyang “may ganon?”, beterano na rin si Mr. Fu sa larangan ng broadcasting. Sinisiw nga lang nito ang unang salang sa show.

Ni hindi nga ito nakitaan ng kaba sa “Abante Teletabloid”. Bihasa na kasi siya sa pagbabasa ng mga tabloid kaya minani na lang nito ang pinakabago niyang pagkakaabalahan sa kanyang makulay na career.

Iconic din para kay Mr. Fu ang kanyang kulay-green na buhok, huh! May ganon, Mr. Fu? Hahaha!

Patuloy nga ang pagpapalawig ng Abante sa iba’t ibang pamamaraan upang mas maabot ang maraming Pilipino at maihatid ang mga maiinit at makabuluhang mga balita.

Kung dati ay sa papel lang ninyo mababasa ang mga balita, ngayon, for broadcast na din at live na live sa social media! May ganon talaga! (Batuts Lopez)