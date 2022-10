Mga abogado nagpasaklolo sa PNP, NBI: GCash, FB nadale ng hacker

Nagpasaklolo sa Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) ang isang grupo ng mga abogado makaraang madale ng mga hacker at scammer ang kanilang GCash at social media account.

Hiniling ng grupo nina Atty. Rhoan Hiponia ang tulong ng NBI at PNP Cybercrime Division para imbestigahan, wakasan at maparusahan ang mga hacker at scammer na ninanakaw umano ang pinaghirapan ng kanilang mga biktima.

Sinabi ni Hiponia na hindi na niya nabuksan at na-hack ang kanyang Facebook account nang ibigay niya sa messenger ang kanyang cellphone number at email address sa inakala niyang kaibigang piskal na si Prosecutor Shaun Cary Akot.

Saka lang din umano niya nalaman na na-hack ang account ni Akot.

Ginamit ng hacker ang FB account ni Hiponia para umutang ng pera sa mga kaibigan nitong abogado dahil may problema umano ang kanyang online bank account.

Nabudol umano ng hacker ang kaibigan nila ni Akot nang magkasunod na magpadala ito sa GCash ng P49,000 at P47,000 gamit ang pangalan ni ‘Atty. Maria Patalinhog.’