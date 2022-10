Mental health ng mga guro, estudyante pinatutukan

Sa gitna ng pagdiriwang ng World Mental Health Day, muling iginiit ni Gatchalian ang kanyang panukalang tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na mental health services sa mga pribado at pampublikong paaralan sa bansa.

Dahil sa pinsalang idinulot ng pandemya ng COVID-19 at ang kawalan ng face-to-face classes, binigyang-diin ni Gatchalian ang pangangailangan ng psychosocial support sa mga guro at mag-aaral bilang bahagi ng pagbangon ng sektor ng edukasyon.

Layunin ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 379), na inihain ni Gatchalian, na gawing institutionalized ang mental health services, emotional, developmental at preventive programs, at iba pang support services sa mga paaralan.

Sa ilalim ng naturang panukala, magiging mandato sa Department of Education (DepEd) ang pagtatatag at pagpapatakbo ng Mental Health and Well-Being Center sa bawat pampublikong paaralan.

Ang mga center na ito ay inaasahang tutugon sa pangangailangang mental, emotional at developmental ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Titiyakin din ng DepEd na ang mga center na ito ay itatatag sa mga pribadong paaralan.

“Dahil sa naging pinsala ng pandemya sa ating mga mag-aaral at mga guro, ngayon nila higit na kailangan ng mga serbisyo at programang mangangalaga sa kanilang mental health. Kaya naman sa pagbangon ng sektor ng edukasyon, titiyakin din natin na magkakaroon ng sapat na mental health services sa bawat paaralan ng bansa,” ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education. (Dindo Matining)