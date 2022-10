Maria Ozawa hindi malimutan ni Chef Jose Sarasola

Walang naniniwalang single pa rin si Chef Jose Sarasola kahit na matagal na siyang hiwalay sa ex-girlfriend na si Maria Ozawa.

Noong January ng taong ito kinumpirma ni Chef Jose na nag-break na sila ni Ozawa na kasalukuyang nasa Japan. Naging dahilan daw ng breakup nila ay ang pagkakaroon nila ng long distance relationship simula noong magkaroon ng pandemya.

“Kami naman ni Maria, we parted naman as good friends. We still have communication with one another. She has her own thing back in Japan and I have my work here. We are both prioritizing our careers and okey para sa amin iyon,” sey ni Chef Jose.

Dagdag pa niya na mas naka-focus daw siya sa kanyang restaurant-bar business at sa pagsimula ng ika-4th season ng cooking show nila ni Iya Villania-Arellano na Eat Well, Live Well, Stay Well sa GMA kaya wala raw siyang time makipag-date ngayon.

Kung titingnan mo nga ang Instagram ni Chef Jose, wala siyang post na may girl na kasama. Kung may babae man, ito ay ang kanyang ina. Karamihan ng kanyang post ay ang kanyang workout, paglaro ng basketball, pagluluto at bonding kasama ang kanyang pamilya.

This Christmas nga raw ay baka sa Bangkok, Thailand sila mag-celebrate ng kanyang pamilya.

Anyway, may mga bagong recipes na iluluto si Chef Jose para mas healthy ang ihahain sa Noche Buena at Medya Noche.

“Our show naman is all about healthy eating for the whole family. Kapag Pasko kasi, ang dami nating kinakain na mamantika at matatamis. What we will prepare are foods na mae-enjoy pa rin ng buong pamilya, pero may mga health benefits.” (Ruel Mendoza)