Kalei Mau nagliliyab sa kaseksihan

NAG-INIT na naman ang social media dahil sa kaseksihan ng Filipino-American volleyball star na si Kalei Mau nang ibandera nito ang kanyang maiinit na litrato na naka-two piece bikini sa kanyang Instagram account.

Pinagpiyestahan ng mga netizen ang nasabing litrato kung saan umabot na sa mahigit sa 10,000 likes na umani din ng positibong reaksyon.

“Ever since I made the switch in choosing happiness. I’ve been very happy,” ayon sa caption ng litrato ng 27-anyos na si Mau.

Si Mau ay muling mapapanood ng kanyang mga tagasubaybay sa paglalaro sa F2 Logistics Cargo Movers sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference. (Annie Abad)