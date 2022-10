Joe Musgrove, Padres sinibak NY Mets

MALINIS na kinamada ni Joe Musgrove ang one-hit seven innings para ihatid ang San Diego Padres sa 6-0 panalo kontra New York Mets Linggo ng gabi.

Inari ng Padres ang best-of-three National League wild-card series 2-1, aabante sa best-of-five NL Division Series laban sa top seed Los Angeles Dodgers.

Ipinagpag lang ni Musgrove ang panghaharana sa kanya ng “Cheater!” ng Mets fans matapos isailalim sa spot check ng umpires.

Nag-wa-warmup na ang right-hander sa sixth nang kausapin ni New York manager Buck Showalter si first base umpire Alfonso Marquez. Pinapa-check daw ni Showalter ang gloves ni Musgrove kung may nakakapit na illegal substance.

Nilapitan ng anim na umps si Musgrove sa mound, kinapa ang kanyang gloves, pati tenga at cap. Negative.

“I’ve seen him do it before, checking the pitcher,” ani Musgrove kay Showalter. (Vladi Eduarte)