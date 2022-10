Janice de Belen bagay maging Leila De Lima

Iba pa rin ang dating ng mga beteranong artista, ha!

Na kahit ang daming artista ngayon, hindi pa rin sila iniiwan ng mga fan nila, lalo na `yung mga nasa abroad.

Biglang-bigla nga, ang daming tumutok sa interview ko kay Janice de Belen, na tungkol sa Korean boyfriend niya for 6 years, na siyempre ay ilusyon lang, dahil sikat na aktor nga ang tinutukoy niya, si Song Joong-ki, na paborito nga raw niyang Korean actor ngayon.

Si Janice pa rin talaga ang paboritong aktres ng mga OFW natin, lalo na `yung naabutan talaga ang kabataan, kasikatan ng aktres, ha!

Hanggang ngayon nga, panay pa rin ang puri nila sa beauty, talino ni Janice, na hindi nga raw kayang tapatan ng kung sino-sinong young star ngayon.

Kaaliw rin ang mga payo ng mga kababayan natin kay Janice, na dahil matagal na nga raw itong walang dyowa, mas maganda kung maging single na lang talaga siya, lalo na at sanay na nga siya nang walang kasama.

Pero, dahil sa nangyari kay former Sen. Leila De Lima (naging hostage), may mga fan na nakaisip ng gawing pelikula ang buhay ng dating senador.

Masyado nga raw makulay ang buhay ni De Lima, at siguradong marami ang magkaka-interest na mahalukay pa ang mga tunay na pangyayari sa buhay niya.

At yes, pare-pareho nga ang sigaw nila, na si Janice de Belen ang bagay na bagay gumanap na Leila De Lima, ha!

Matalino si Janice. Mahusay na aktres.

Mga bagay na kailangan nga raw para mabigyan ng hustisya ang isang kuwentong makulay.

Well, ask natin si Janice tungkol diyan, ha!

Pero sana nga lang, mapanood din ng mga OFW natin ang pelikula ni Janice na ‘Sugat Sa Dugo’ na kung saan ay nanalo nga siyang best actress sa International Film Festival Manhattan NYC, bagamat maiksi lang ang naging role niya.

Sa sobrang husay nga raw ni Janice, kahit maiksi lang ang papel, nagawa niyang mapabili ang mga hurado.

Bongga, di ba?

Barbie, Dennis, YsaGuel magpapaulan ng datung

Adik k aba sa mga teleseryeng “Maria Clara at Ibarra,” “Start-Up PH,” “What We Could Be” ng GMA -7?

Kung yes ang sagot mo, ito na ang pagkakataon mong magka-datung o manalo ng premyo.

Puwede kang maging isa sa dalawang daily winner ng P5,000, sa pamamagitan ng manonood ng GMA Telebabad gabi-gabi at abangan ang Kapuso Lucky Numbers of the Day.

Mula October 10 to November 4, tutok lang sa “Maria Clara at Ibarra,” “Start-Up PH,” “What We Could Be” at abangan ang paglabas ng mga cast member na magbibigay ng Kapuso Lucky Numbers of the Day.

Ipadala ang lumabas na Kapuso Lucky Numbers of the Day sa promo website. Ang isang sagot ay katumbas ng isang entry.

Maaring magpadala ng higit pa sa isang entry.

Para makasali at magpadala ng entries, pumunta sa www.gmanetwork.com/KapusoLuckyNumbersoftheDay at ilagay ang inyong sagot, buong pangalan, kumpletong tirahan, birthday, email address, at mobile number.

Ang lahat ng entries na pinadala sa oras ng GMA Telebabad mula 8:00 p.m. hanggang 10:30 p.m. ay pasok sa electronic raffle na gagawin tuwing Lunes.

Linggo-linggo ay may sampung (10) maswerteng mananalo ng tig-P5,000! Abangan ang announcement of winners na makikita sa GMA Entertainment website (www.gmanetwork.com) at sa official social media accounts ng GMA Network at GMA Drama tuwing Lunes.

META: Patok na nga sa mga manonood ang mga teleserye nina Barbie Forteza, Dennis Trillo, Julie Anne San Jose, pati na kina Alden Richards, Bea Alonzo, at siyempre sina Miguel Tanfelix, Ysabel Ortega, aba, mas lalo pang papatok, dahil sa paandar na papremyo para sa mga adik sa teleserye ng Kapuso Network.