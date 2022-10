Huwag tularan

Sa nakalipas na kolum, naikwento ng inyong Kuya Pulong ang programa ng gobyerno para makatulong sa mga kulang ang kinikita at mga nawalan ng trabaho. Ito ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Bilang kinatawan ng 1st Congressional District ng Davao City, ang tanggapan natin ay malapit na nakikipag-ugnayan sa DOLE para matukoy kung sino ang mga dapat na mabenepisyuhan ng programang ito.

Binibigyan ng emergency employment na may katumabas na sahod sa loob ng sampung araw pero hindi lalagpas sa tatlumpung araw ang mga beneficiary ng TUPAD.

Tulad ng naikwento ko sa inyo noon, sinusuri ng tanggapan ng 1st Congressional District sa Davao City ang mga aplikante ng TUPAD nang sa gayon ay maayos na maihatid ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Patuloy ang ating pakikipagtulungan sa DOLE na mai-profile ang mga aplikante dahil gusto nating matiyak na mga karapat-dapat ang makakuha ng ayuda mula sa TUPAD.

Kaya naman tayo ay hindi lang nadismaya kundi nagalit pa ng makatanggap tayo ng mga ulat na may mga nagsasamantala sa programang ito. Ayon sa natanggap nating report, may mga hindi kwalipikadong indibidwal ang mga nakatanggap ng ayuda mula sa TUPAD. Ang mas masaklap dito, hindi lang minsan kundi ilang beses pa silang nakapandaya dahil iba-ibang pangalan ang ginamit para paulit-ulit na makakuha ang ayuda.

Hindi tayo papayag na palusutin ang ganitong maling gawain. Ang mga pinagkaitan ng mga nagsamantala sa TUPAD program ay ang mga mahihirap nating kababayan na kailangang-kailangan ng tulong dahil sila ay nawalan ng trabaho o malaki ang nabawas sa kita noong kasagsagan ng pandemya.

Ito ang dahilan kung bakit sa Davao City, ang tinatarget ng ating tanggapan na mabigyan ng ayuda mula sa TUPAD ay ang mga jeepney driver at tricycle driver, mga namamasukan sa salon at barberya, street vendor, scrap collector, at mga nagtatrabaho sa agriculture sector. Sila ang mga manggagawang lubhang tinamaan ng hagupit ng pandemya.

Hindi natin maintindihan kung paano nagawang manlamang ng kapwa nila ang mga mandurugas na sangkot sa anomalya sa TUPAD program. Habang sila ay tuwang-tuwa sa pang-aabusong ginawa nila, marami sa kanilang inagawan ng ayuda ang nagugutom.

Bukod sa ayuda, pinagkaitan rin ng mga sangkot sa TUPAD anomaly ang pagkakataon na mabigyan ng karagdagang skills training ang mga dapat sana ay nabenepisyuhan ng programa.

Huwag sanang tuiaran ng iba ang ganitong panlalamang sa kapwa. Walang magandang ibubunga ang ganitong maling gawain. Kung tatawa-tawa ngayon ang mga mandurugas na nakakuha ng ayuda mula sa TUPAD, tingnan natin kung makakangiti pa sila kapag nahuli na natin at nakasuhan.

Bibigyan natin ng matinding leksyon ang mga ganitong abusadong tao. Dapat silang arestuhin at sampahan ng kasong kriminal para magtanda at hindi na umulit pa.