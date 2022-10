Health pass gatasan lang, lusawin na!

Nanawagan si Senadora Nancy Binay na alisin na ang One Health Pass (OHP) sa gitna ng dumaraming reklamo mula sa mga biyahero kaugnay ng inconvenience sa screening system.

“Dapat i-lift na natin ang One Health Pass dahil hindi na rin ito nagiging praktikal at mas nagiging inconvenient ito para sa nakararami. Mas malaking hassle sa ating mga OFW at balikbayan dahil dagdag na screening kahit quarantine-cleared at kumpleto sila sa bakuna at boosters,” sabi ni Binay.

“From the tourism lens, we might be turning away potential guests because of this added bureaucratic layer whose effectiveness isn’t even guaranteed,” dagdag pa niya.

Sabi ni Binay, chair ng Senate committee on tourism, dapat simplehan lang ng Department of Tourism at iba pang ahensiya ng gobyerno ang proseso na dadaanan ng mga bisita sa bansa.

Isa nga nga dito ang OHP, kung saan ipinapatupad ng Bureau of Quarantine at Department of Transportation ang proseso sa mandatory health protocols at quarantine requirements ng mga international traveler.

Sabi pa ni Binay, nagrereklamo rin ang mga OFW sa proseso ng pagberepika sa OHP na nagresulta sa mahabang pila sa mga airport.

Bukod sa panganib sa data breach, pinagmumulan din ng mga scam ang OHP kung saan paulit-ulit na nagbibigay ng babala ang gobyerno laban sa websites na nanghihingi ng bayad sa pag-isyu ng fake passes. (Dindo Matining)