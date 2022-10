Gomezian tigasin sa Condition Race

WALANG kahirap-hirap na sinilo ni Gomezian ang panalo sa Condition Race na pinakawalan sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite nitong Linggo.

Itinutok lang ni jockey Oneal Cortez si Gomezian sa matulin sa largahan na si Gusto Mucho.

Subalit pagsapit ng far turn ay naagaaw na ng anak nina Sakima at Hot Yoga na si Gomezian ang unahan at tumuloy-tuloy na ito sa finish line.

Nagwagi si Gomezian ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalang si Stainmydreams, tersero si Downsideprotection habang pumang-apat si Gusto Mucho.

Inirehistro ni Gomezian ang tiyempong 1:27.4 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si AR Santos ang added prize na P10,000. (Elech Dawa)