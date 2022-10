Dennis bumagsak dahil kina Julia, Claudia, Leon

Biglang bumagsak ang dami ng mga like, comment sa Instagram ni Dennis Padilla, nang tigilan niya ang pag-post ng mga throwback photo ng mga anak niya kay Marjorie Barretto, na sina Julia, Claudia, Leon.

Sa huling post niya ay ang throwback photo nila ng kanyang anak na si Gavin ang binida niya. Kuha noong maliit pa si Gavin, na anak ni Dennis sa partner niya ngayon.

“My little Gavin…time really flies…love you so much @rizziiiiii @genepadilla @jenny_ontheblock @katkawaiiii!” sabi ni Dennis.

Maganda na rin naman ito para matahimik na muna ang mundo ni Dennis. (Rey Pumaloy)