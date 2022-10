Darna hindi totoong nilangaw sa Bataan

Fake news ang kumakalat na balitang nilayasan ang “Darna” star na si Jane de Leon sa “Celebrity Night” ng Limay, Bataan nitong nakaraang Biyernes (Oktubre 7).

Kitang-kita sa lumabas na mga photos, videos sa social media na dinagsa ng mga Limayans ang aktres pagkarating hanggang pag-alis niya sa fiesta.

Panghuling celebrity appearance si Jane kaya ang tsismis ng iba ay nag-uwian na raw ang mga tao bago pa siya nakatapak ng entablado. Kakaunti lang naman daw kasi ang mga supporter niya doon. Aba, malayo pala ito sa katotohanan!

Talagang nagliyab ang suporta ng libu-libong Bataeño para kay Jane. ‘Di akalaing patapos na ang event.

Tila nagpapakalat lang ng fake news ang ilang basher dahil mas maraming manonood ang bilib na bilib at nagmamahal kay Jane bilang Darna.

Pagkarating pa lang ng “Darna” star, sinalubong siya ng mga naghihiyawang fans. Sabay-sabay pa silang sumigaw ng “Darna!” matapos bitawan ni Jane ang iconic line na “Ding, ang bato!”

Naghandog din si Jane ng mga pasabog na performance at nakihalubilo sa mga manonood. Sunod-sunod ang mga nagpa-piktyur at nagpa-autograph sa kanya. May mga nagbigay pa ng fan art at regalo sa aktres.

Sa Facebook ni Jane, ibinahagi niya ang kanyang kasiyahan maging parte ng ginanap na fiesta sa Limay. Aniya, “Maraming salamat po sa pagmamahal at mainit na pagtanggap ninyo sa akin kagabi Limayans! Mahal ko rin po kayo.”

Mas marami pang fans ang makakasama ni Jane dahil kasalukuyang tumatakbo ang kanilang #DarnaAll tour. Nais nitong magbigay ng saya sa iba’t ibang ordinaryong bayani ng bansa dahil may “Darna” sa bawat isa sa atin.

Saan kaya lilipad si Darna sunod para magbigay ng saya at tulong? Abangan natin ‘yan! Sa ngayon, tutukan gabi-gabi ang intense na kwento at mga laban sa “Mars Ravelo’s Darna,” 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, TV5, TFC, at iWantTFC. (Rb Sermino)