Daniel Quizon, Michael Concio todo sa ensayo

PUSPUSAN na ang paghahanda nina IM Daniel Quizon at Michael Concio Jr. para lahukan ang Asian Juniors and Girls Chess Championships na gaganapin sa Pilipinas sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City, Nobyembre 17 hanggang 26.

Inihayag ni Tagaytay City mayor at presidente ng Philippine Olympic Committee at International Chess Federation (FIDE) Honorary Member Abraham N. Tolentino ang pagho-host ng chess event.

Co-champions sa Southeast Asian Zonal Chess Championship sina Quizon, 18, at 17-year-old Concio nakaraang taon, top contenders ng Pilipinas ang dalawa sa event na bukas sa woodpushers na may edad 20 taon pababa.

“This international event provides the opportunity for Filipino chess players to earn the coveted Grandmaster norm and International Master title,” hayag ni Tolentino.

Nasa 52 member nations ng Asian Chess Federation ang inimbitahan kung saan markado ang junior players mula sa India, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, Vietnam, Malaysia at Singapore.

Ang nasabing event ay inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission at ng City of Tagaytay. (Elech Dawa)