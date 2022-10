Chris Gavina nilayasan Elasto Painters

HULING laro na ni Chris Gavina bilang assistant coach ng Rain or Shine ang 113-93 loss ng Elasto Painters sa San Miguel Beer noong Linggo sa PhilSports Arena.

Sa kanilang social media account, kinumpirma ng RoS na dadayo ng Taiwan ang 43-year-old coach.

“Rain or Shine accepts Assitant Coach Chris Gavina’s resignation in order to become head coach of the Taichung Suns in the Taiwanese T1 Leauge,” post ng team.

Noong 2018 ay naging assistant ni Caloy Garcia si Gavina bago naging head coach noong March 2021.

Dadatnan ni Gavina sa Taichung si KG Canaleta at import Tony Bishop na naging reinforcement ng Meralco noong 2021 PBA Governors Cup.

Noong nakaraang season ay nasa Suns din si Fil-Aussie Jordan Heading pero lumipat na ng Nagasaki Veica sa Japan B.League Division II. (Vladi Eduarte)