Charly Suarez babakuran Asia super feather crown

BABAKURAN ng dating Olympian na si Charly Suarez, dating multi-medalist sa Southeast Asian Games bago napasabak sa 2016 Rio Games, na madepensahan sa ikalawang pagkakataon ang World Boxing Association (WBA) Asia super featherweight title laban sa matikas ding si Philippine champion Carlo Magali sa Oktubre 23 sa Elorde Boxing Center sa Parañaque City.

“Ready naman tayo. Since nasa national team ako, tinandaan ko na maihanda ang sarili ko physically and mentally. Pero sa haba ng experience ko idinagdag ko na kailangan handa rin tayo maging sa spiritually,” pahayag ng 33-anyos sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ nitong Huwebes sa Behrouz Persian Cuisine sa Queozon City.

“Kailangan sa bawat laban natin sa sports man at sa buhay dapata kasama natin ang Panginoon. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga kapwa boxer ko at sa mga batang atleta. Kailangan nating magsanay at maghada pero huwag nating kalimutan na samahan lagi ng pagdarasal,” aniya sa lingguhang forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at ng Behrouz Persian Cuisine.

Kasalukuyang No. 36 sa ranking si Suarez sa naturang dibisyon ng World Boxing Council (WBC) na kasalukuyang tangan ng American star na si Shakur Stevenson.

Hawak nito ang 12-0 marka, tampok ang pitong knockouts.

Sa kabila ng pagiging ‘late bloomer’ sa pro rank, impresibo ang kampanya ni Suarez tampok ang 12th round technical knockout win kay Tomjune Mangubat para makamit ang bakanteng WBA Asia belt.

“Kami naman ni Charly (Suarez) ay matagal nang magkasama kaya kabisado na namin ang isa’t isa, basta sa training kung ano ‘yung nakita ko na dapat pang ayusin adgad namin pinag-uusapan. Sa kasalukuyan, kondisyon si Charly at magandang laban ang mapapanood ng boxing fans,” sambit ng dati ring amateur internationalist at ngayon ay coach na si Delfin Boholst patungkol kay Charly.