BOC, PDEG sanib-puwersa sa nasabat na P6.7B droga

Ang Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP) ng Bureau of Customs (BOC) ay naging bahagi rin ng P6.7-bilyong buy-bust operation na isinagawa ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PDEG) nitong weekend na itinuturing na ‘biggest drug haul’ sa kasaysayan ng bansa.

Kaugnay nito, pinuri ni Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz ang PDEG at ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa naturang matagumpay na operasyon na ikinasa sa 1742 Jose Abad Santos St., Brgy. 252, Tondo, Manila, kung saan naaresto ang isang suspek at nakumpiska ang ilang ebidensiya.

Ayon kay Ruiz, ito ay isang malaking tagumpay sa pagtatapos ng taon, kaugnay sa pinaigting na kampanya at pagtutulungan ng mga ahensiya ng pamahalaan upang masugpo ang ilegal na droga sa bansa.

“We want to thank PDEG for leading the operation. It would not be possible without the help of many other agencies, including the BOC and PDEA, but PDEG deserves the credit for acting upon the information they got, investigating the area and the suspect, and coordinating with all of us for the success of this operation,” dagdag pa ni Ruiz.

“Sometimes, in as big as an operation as this, it takes a lot to keep it under wraps and ensure no one would get wind of the plan. This is why coordination among different government agencies must be topnotch. We need to ensure we can trust and work with one another,” aniya.

Matatandaang noong Sabado ay nakumpiska ng mga awtoridad ang nasa 990 kilo at 102 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P6,732,693,600 mula sa drug suspect, na si Ney Atadero, na nakapiit na at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Para kay Ruiz, ito ay isa na namang patunay sa dedikasyon ng kasalukuyang administrasyon at pagkakaisa ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan sa kanilang giyera kontra ilegal na droga sa bansa.

Samantala, nangako naman si BOC-CIIS Director Jeoffrey Tacio na ipagpapatuloy nila ang pagpapalakas ng kanilang koordinasyon at kooperasyon sa mga partner law enforcement agencies ng BOC, kabilang na ang PDEG at PDEA upang matiyak na ang laban kontra ilegal na droga ay nananatiling malakas.

“Drugs have long been our society’s biggest problem. The BOC is one with the current administration and our partner agencies in taking the necessary steps to stop this menace,” aniya.