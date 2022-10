Beau Belga multa sa trash talk

HINDI hahayaan ni Rain or Shine center Beau Belga na basta na lamang ito tapakan at maliitin na nagdutot dito ng inaasahang multa na aabot sa P20,000 matapos na mapatalsik din sa laban ng Rain or Shine kontra San Miguel Beer Linggo ng hapon.

Aminado si Belga na nakasagutan nito si Beermen import Diamond Stone na naging sanhi sa kanyang pagkatapon sa krusyal na yugto ng laro sa PBA Commissioner’s Cup.

“Tinrash talk niya ako,” sabi ni Belga. “Siyempre, the pride of being a local, hindi ako papayag na gaganunin ako ng isang dayuhan.”

Napatalsik si Belga sa laro dahil sa flagrant foul penalty two sa natitirang 4:37 minuto ng ikaapat na yugto na naging daan sa kabiguan ng Rain or Shine, 105-113.

“We had something na hindi maganda,” sabi pa ni Belga na hindi binanggit.

“Pinaalala sa akin ni coach Yeng na you can’t do that dahil mag-susuffer at hindi makakatulong sa team in a close game. Kailangan ka pa rin tumulong sa team. It’s a learning lesson for us losing this game,” sabi pa nito. (Lito Oredo)