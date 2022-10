Balik elementary

Bumalik daw ako sa elementary sa panaginip ko. 20 years old na ako ngayon at kakabalik lang din uli sa pag-aaral. May kinalaman kaya ‘to? Sana malaman ko rin ang kahulugang ng panaginip ko.Thanks!

– Bryan

Kadalasan, ang pagbabalik sa eskwelahan sa panaginip ay indikasyon na may mahalagang life lesson ka na natutunan. Pwede itong konektado sa pagkakaroon mo ng bagong kaalaman o skill, at pwede rin naman na reyalisasyon sa mga nangyayari sa iyong paligid.

Sa mga life dream, ang pagbabalik sa eskwelahan ay nangangahulugan sa pangkalahatan ng pagkatuto. Dahil malaking bahagi ng ating buhay ang ginugugol natin sa school, hindi kataka-taka na malaki rin ang ginagampanan nito sa atin na nadadala natin sa ating panaginip.

Maaari itong maging simbolo ng pagkakaroon ng authority sa waking life, pwedeng may ibang tao na gustong komontrol sa iyo, o gustong mapasunod ka.

Ano’ng ginagawa mo sa school nang magbalik ka dito sa iyong panaginip?

Kung nakita mo ang sarili mo na kumukuha ng pagsusulit, ibig sabihin nito ay kailangan mo nang resolbahin ang mga problema mo at mas maging mature sa pagharap sa mga suliranin. Hindi na pwede ngayon ang petiks na lang.

Ang isa pang maaaring kahulugan nito ay ang pagsabik mo sa feeling na carefree ka pa. Parang walang problema, walang stress, hindi nape-pressure sa pag-aaral, pamilya o kaya ay sa trabao dahil tanging masasayang sandali ng pag-aaral ang iyong naaalala.

Pwedeng sinasabi rin ng panaginip mo na hindi ka humihinto sa pagkatuto. Tulad ng iyong nasabi na nagbabalik ka sa eskwelahan, pwedeng sinasabi nito na gustong-gusto mo na nadadagdagan ang iyong kaalaman.

Mas maraming impormasyon ang matutunan mo, mas lalaki ang chance mo na matuto pa sa buhay.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com