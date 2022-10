Aubrey nadukutan sa Paris

Nabiktima si Aubrey Miles ng mga mandurukot sa Paris, France. Ikinuwento niya ang experience niyang ito sa kanyang Instagram account.

“Behind the scenes of our photo shoot today.

“This photoshoot is dedicated to all the pickpockets in Paris. Dahil nakaka trauma kayo para sa mga baguhang turista, you can’t bring us down,” ani Aubrey sa kanyang IG nitong Linggo.

Idinaan na nga lang daw ni Aubrey ang pagkainis sa pagpapakuha ng litrato sa sikat na pasyalan sa France.

“Dahil dyan, nag pa photoshoot pa ako, langya kayo,” banat pa ni Aubrey.

“Mamatay sana kuku nila,” ani pa ng aktres.

Agresibo nga raw ang mga mandurukot sa Paris at talagang susundan ang kanilang target na biktimahin at iko-corner kaya’t wala ka nang magagawa.

Sa comment section ng post ni Aubrey ay nagbahagi rin ng kanilang same experience ang mga netizen.

“Hassle. They use women, kids and elderly too. It’s a huge pickpocket group and also disguise themselves as tourists.”

“Hindi ka nag-iisa Mam Aubrey. Keep safe.”

“I got mugged in Paris. Broke my watch. Nakaka-trauma. I don’t want to go back there alone.”

Anyway, nabahiran man ng sad experience ang bakasyon dito ng asawa ni Troy Montero, hindi maikakaila na napakaganda ng mga kuha ni Aubrey sa mga photos niyang in-upload sa IG.

Kilala man sa mga mandurukot ang Paris, patuloy pa rin itong dinarayo dahil sa iconic Eiffel Tower na ginawa ngang background ni Aubrey sa kanyang photoshoot. (Batuts Lopez)