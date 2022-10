Anthony Davis, Lakers hiniya Warriors

WALANG LeBron James, Russell Westbrook at Patrick Beverley, nag-take charge si Anthony Davis para akayin ang Los Angeles Lakers sa 124-121 panalo kontra Golden State sa Chase Center nitong Linggo.

Walang naipanalo ang LA sa unang tatlong laro.

Humarabas si Davis ng 28 points mula 9 of 18 shooting. Extended ang minuto ng rotation players, nagsumite si Kendrick Nunn ng 21 points mula 4 for 7 clip sa 3s, may 20 si Matt Ryan na 6 for 9 sa labas ng arc.

Hindi rin sumipot sa Warriors si Draymond Green, pinatawan ng indefinite suspension dahil sa pananapak kay Jordan Poole sa praktis.

Namuno sa Golden State ang 24 points ni Stephen Curry. (Vladi Eduarte)