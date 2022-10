Andrew E. nag-‘banyo’ sa Hollywood

Nakipag-jamming ang Pinoy rap icon na si Andrew E sa isang street musician sa Hollywood Boulevard. Pamilyar kasi kay Andrew ang kinakanta nito.

Naglalakad lang siya noon sa kalye at namamasyal kasama ang ilang kaibigan sa sikat na pasyalan sa Los Angeles, California nang madaanan nila ang isang lalaki na kinakanta ang “Stand By Me” ni Ben E. King.

As we all know, may sariling version niyan si Andrew na may pamagat na “Banyo Queen”.

“Jumoin lang ako ng performance sa Hollywood Boulevard! Haha!” caption ni Andrew sa shinare niyang video sa Facebook nitong Linggo.

Noong una ay nakikinig lang si Andrew sa singer na kinilalang si David Khan. Ngunit unti-unti siyang lumapit dito at nang ialok na sa kanya ang mikropono, tumirada na ng “Banyo Queen” ang Pinoy rapper.

Kitang napabilib nang husto si David sa husay mag-rap ni Andrew. Hindi rin kasi nito akalain na sikat pala itong rapper sa Pinas.

“Great jamming w my dude Andrew E. Worldwide on Friday! If y’all don’t know Andrew he’s a rap legend in the Philippines (fire+high five emoji),” ani David sa kanyang FB post.

Natuwa naman at naging proud ang mga netizen dahil umalingawngaw ang pamosong kanta ni Andrew sa Hollywood Boulevard at live na live pa ito. As in biglaang performance lang talaga.

“Iba talaga pag si Pareng Andrew E. Worldwide ang nag perform,” anang netizen na unang nag-post ng video na iyon.

Say pa ng ilang netizen:

“Total performer. Strike anywhere. ‘Yan ang Pinoy!”

“Buo na ang boses mo idol, hindi na paos. Nung kasagsagan ng campaign rally grabe paos na pero go pa rin. Lupit mo talaga idol!”

“True blooded performer on the big stage or on the streets!”

Ni-release ni Andrew E ang “Banyo Queen” noong taong 1999. (Batuts Lopez)